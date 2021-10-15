Bayburt'ta motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Bayburt'ta motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
BAYBURT (AA) - Bayburt'ta motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpalı beldesindeki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık şüphelileri R.A, E.K, A.M, V.K. ile Ü.C. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.A, E.K, A.M. ve V.K. çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi, Ü.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.
AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri