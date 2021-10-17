Bayburt'ta bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Y.İ.Ç. ile A.B. tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.İ.Ç, A.B ile arkadaşı A.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.B, buradaki müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Y.İ.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.