BAU Konservatuvar Yarı Zamanlı Eğitim Programları Hakkında Duyuru | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvar, bu sene açılan Galata'daki tarihi Pera Kampüsü'nü, Kasım 2021'de sanata ilgi duyan çocuk ve yetişkinlere açıyor.

Yetişkinler için ikişer yıllık Müzikal Tiyatro, Oyunculuk, Yaratıcı Yazarlık ve Ses Eğitimi programları, çocuk konservatuvarı bölümündeyse Yaylı Çalgılar, Gitar ve Piyano bölümlerinden oluşan Yarı Zamanlı Konservatuvar, 2021-2022 akademik yılıyla beraber eğitim dünyasına merhaba diyor.

İstanbul'un kalbi Galata'daki tarihi yerleşkesinde eğitim veren Konservatuvar'ın hem sahne hem akademi dünyasında tanınan hocaları ve kampüsün tüm imkanları, sanat kariyeri yapmak için bir şans daha arayan öğrenci adaylarının hizmetine sunuluyor.

Bu amaçla, tıpkı bir Konservatuvar öğrenimi görür gibi 56 hafta boyunca müzikal sahne, şan, korrepetisyon, enstrüman, solfej, dramaturji, metin yazarlığı, dans, seslendirme, kamera oyunculuğu, doğaçlama gibi derslerden oluşan müfredat, öğrencilerin seçimine sunuluyor.

Sahne dünyasının ve akademinin tanınan hocaları, bu programlara özel dersler verirken özel sektör işbirlikleriyle öğrencilere geniş kariyer imkanları sunulacak.

Yerleşkede bulunan ve tüm İstanbullu sanatseverlerin hizmetine sunulan Sahne Pera'daki yerli ve yabancı prodüksiyonlardan, ses teknoloji odaları, blackbox, dans stüdyosu, etüt odaları, özel topluluk ve koro çalışma sınıfları, araştırma merkezi ve kütüphaneye kadar, BAU Konservatuvar'ın hareketli sosyal yaşamı, yarı zamanlı öğrencilerin de hizmetinde olacak.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için: info@cons. bau. edu. tr/ 02123815831

BAU Konservatuvar Pera Yerleşkesi: Emekyemez Mah. Şişhane Sok. No: 17, Beyoğlu

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