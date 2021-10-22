Batuhan Bağıban "Savunmada Türkiye Bir Pazar Olmaktan Çıktı"

Gürbağ Savunma ve Teknoloji A.Ş. olarak savunma sanayi alanında önemli projelere başladıklarını söyledi. Son dönemde Türkiye'de bu alanda pek çok çalışma olduğunun da altını çizen Batuhan Bağıban, "Ar-ge çalışmalarının bu sektörde ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Projelerimizi bu ar-ge çalışmaları etrafında bina ediyoruz. Bu sayede sektördeki Pazar payımızın yükseleceğini biliyoruz. " diyerek savunma sanayisinde Ar-ge çalışmalarının önemine değindi.

"Gürbağ Savunma teknolojileri A.Ş. olarak dünyadaki gelişmeleri takip etmekle kalmayıp kendi geliştirdikleri projeler de olduğunu söyleyen Batuhan Bağıban, "Ülkelerin savunma teknolojilerinin yerli ve milli olmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu biliyoruz. Ama dünyadaki gelişmelere de gözümüzü kapatamayız. O nedenle tüm teknolojik gelişmelerin ışığı altında yeni teknolojiler ve projeler geliştirmeye devam edeceğiz." Dedi.

Batuhan Bağıban, "Son dönemde yaşanan Füze krizinde de görüldü ki aslolan savunma sanayimizi millîleştirmektir. Kendi teknolojimizi kullandığımız takdirde kimseye hesap vermek durumunda kalmayız. Savunmamızın zayıf ve güçlü taraflarına sadece biz hâkim oluruz ki bu da savunmada en önemli avantajlardan biridir." Diyerek savunma teknolojilerinin mümkün olduğu kadar yerli ve milli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

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