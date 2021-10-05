Battlefield 2042 Açık Beta Dosya Boyutu Ortaya Çıktı

Beta sürecinin ön yüklemeye açılması ile Battlefield 2042 Açık Beta dosya boyutu belli oldu.

6 Ekim'de oyunu ön sipariş verenlerin erişebileceği Battlefield 2042 Açık Beta süreci, 8 Ekim'de herkes için oynanabilir olacak. 5 Ekim itibariyle de beta için ön yükleme işlemi başladı. Buna göre, Battlefield 2042 Açık Beta dosya boyutu platformlara göre şu şekilde:

PC: 17.7-19 GB

Playstation 4 : 20.7 GB

PlayStation 5: 16.5 GB

Xbox Series X|S: 17.2 GB

Oyunun PC'deki beta sürecine Origin, Steam ve Epic Games Store'dan katılmak mümkün. Ön yükleme işlemini tamamlayan ve oyunu ön sipariş verenler, EA Play üyesi olanlar ya da erken erişim kodu bulunanlar 6 Ekim TSİ 10: 00 itibariyle Battlefield 2042 betasını oynayabilecek. Diğer herkes ise 8 Ekim TSİ 10: 00'da betaya dahil olabilecek.

Battlefield 2042'nin açık betasında Orbital haritasında Counquest modu oynanabilir olacak. Bu harita oyunun PC, PS5 ve Xbox Series X versiyonlarında 64v64 oyuncu desteği sunacak. PS4 ve Xbox One'da ise 32v32 şeklinde oynanabilir olacak, harita biraz daha küçük olacak.

Battlefield 2042'nin normalde ekim ayında çıkış yapması planlanıyordu ancak sürpriz bir erteleme ile oyunun yeni çıkış tarihi 19 Kasım 2021 oldu. Oyunda serinin önceki oyunlarından farklı olarak hikaye modu bulunmuyor.

Battlefield 2042 hakkında:

"Battlefield 2042, serinin ikonik topyekün savaşına geri dönüşün haber cisi olan birinci şahıs nişancı oyunudur. Yakın gelecekte düzeni bozulan bir dünyada, manganızın ve yüksek teknolojili cephaneliğinizin yardımıyla dinamik olarak değişen savaş alanlarına uyum sağlayın ve zorlukların üstesinden gelin."

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