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Battalgazi'de belediyeden yol çalışması

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Battalgazi'de belediyeden yol çalışması

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında Çolakoğlu ve Toygar mahallelerinde 7 kilometrelik stabilize çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım yatırımları kapsamında Çolakoğlu ve Toygar mahallelerinde 7 kilometrelik stabilize çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için yoğun mesai yapıyor.

Ekipler, Çolakoğlu ve Toygar mahallelerinde toplam 7 kilometrelik stabilize çalışması yürüttü.

Yol ekiplerinin çalışması vatandaşlardan da takdir gördü.

Toygar Mahallesi Muhtarı Muhittin Doğan, belediyeye hizmeti için teşekkür etti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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