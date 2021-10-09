Battalgazi Belediyesi parklarda yenileme çalışması yapıyor

Battalgazi Belediyesi, parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların aileleriyle sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak için bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken diğer yandan da mevcut parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

2021 yılı başından bu yana birçok parkta yenileme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, son olarak Çatyol Caddesi ve İskender Mahallesi'nde bulunan 2 parkta toplam 700 bin lira maliyetle düzenleme ve yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, kilit taşı, otomatik sulama sistemi, aydınlatma, oyun aletleri, oturma grupları ve eskiyen kauçuk zeminlerde yenileme işlemi gerçekleştiren ekipler, parkların çevresinde de çim serimi yaptı.

Ekiplerin çalışmaları mahalle sakinlerinden de takdir topladı.

Belediye Başkanı Osman Güder de parkların çocuklar ve aileleri için önemli olduğunu belirterek ekiplere teşekkür etti.