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Batman ve Siirt'te Mevlit Kandili idrak edildi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman ve Siirt'te Mevlit Kandili idrak edildi

Batman ve Siirt'te Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

BATMAN (AA) - Batman ve Siirt'te Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Batman'da Şevket Başak Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, Dua edildi.

Vaazında Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler anlatan İl Müftüsü Turgut Erhan, Mevlit Kandili'nin İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer aldığını anımsattı.

Programın ardından cemaate lokma ikram edildi.

Siirt

Siirt'te Mevlit Kandili tarihi camilerde dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verildi.

Cemaat namaz kıldı, dua etti ve okunan mevlidi dinledi.

Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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