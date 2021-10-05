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Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle

Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek patlama sesi" uyarısında bulundu.

Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek patlama sesi" uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L-70 batarya uçaksavar atışlarının yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 16.00 ile 16.30 saatleri arasında "yüksek patlama sesi" olabileceği uyarısı yapılarak, vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle 'yüksek patlama sesi' uyarısı - Haberler
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