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Batman Petrolspor için dayanışma yemeği düzenlendi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman Petrolspor için dayanışma yemeği düzenlendi

TFF 3. Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor için dayanışma yemeği etkinliği yapıldı.

BATMAN (AA) - TFF 3. Lig'de mücadele eden Batman Petrolspor için dayanışma yemeği etkinliği yapıldı.

Etkinliğe Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Abdulvahap Akbaş, Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Güzel, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Takıma destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Şahin, Batman Petrolspor'un mali yapısının güçlü ve sağlam olduğunu söyledi.

Futbolun uzun soluklu bir mücadele olduğunu dile getiren Şahin, "Bu maratonda sinir harbini kazanan taraf başarıya ulaşacaktır. Batman gerçekten çok dinamik ve geleceği çok parlak bir şehir. Güneydoğu'nun parlayan yıldızı ve bu şehrin her alanda büyümesi, gelişmesi lazım. Batman'ın yeri 3. Lig değil, 2. Lig, hatta Süper Lig'dir. Onun için alt yapımız, her şeyimiz var." dedi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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