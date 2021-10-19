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Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı Kozluk ilçesi istikametinden Batman yönüne gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen hafifi ticari araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmı bir anda alev aldı.

BATMAN (İHA) - Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

BATMAN - Kozluk ilçesi istikametinden Batman yönüne gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen hafifi ticari araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmı bir anda alev aldı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman Kozluk karayolunda meydana geldi. Hafif ticari araç seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek. Araçtan indi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Kozluk Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Şans eseri yaşanan yangında yaralanan olmazken araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı

Kozluk karayolunda araç bir anda alev aldı
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