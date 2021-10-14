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Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

BATMAN (AA) - Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Batman Eczacılar Odası toplantı salonunda düzenlenen, Kent Konseyi Başkanı Abdülkadir Demir'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, "salgın yönetimi", "aşı çalışmalarındaki son durum" gibi konular görüşüldü.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Batman'ın Türkiye'de vaka sayısı en az 15 ilden biri olduğunu belirterek, hastanelerde yatan hasta sayısında ciddi bir azalma olduğunu söyledi.

"Salgının en fazla pik yaptığı dönemde ilde hastanelerde yatan hasta sayısında 450 rakamlarını görmüştük. Şu an kamu ve özel tüm hastanelerimizde 28 yatan hastamız var ve 23 yoğun bakımda yatan hastamız var. Bu hastalarımızdan 11'i entübe. Bu durum ilde bağışıklık sisteminin oluştuğunu gösterir." diyen Pamukçu, vaka sayısında şu an iyi durumda olduklarını ancak aşı için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Pamukçu, şunları kaydetti:

"Birinci dozda yüzde 73,6'da, ikinci dozda da aşı takvimi tanımlanmış kişi sayısında yüzde 54,3 civarındayız. Hala turuncu kategoriye geçemedik. İnsanlarımızın sağlık camiasının sunduğu öneriler çerçevesinde hareket etmesini istiyoruz. Özelikle çalışan kesimin aşı yaptırması önemli."

Toplantıya, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Ergin de katıldı.

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

Batman Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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