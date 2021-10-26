Batman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BATMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo 110 gramı hibrit olmak üzere 8 kilo 110 gram esrar esrar ele geçirdi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 4 kilo 110 gramı hibrit olmak üzere 8 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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