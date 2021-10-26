Batman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Batman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

BATMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo 110 gramı hibrit olmak üzere 8 kilo 110 gram esrar esrar ele geçirdi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

BATMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kilo 110 gramı hibrit olmak üzere 8 kilo 110 gram esrar  esrar ele geçirdi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 4 kilo 110 gramı hibrit olmak üzere 8 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title