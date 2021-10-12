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Batman'da torbacılara yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da torbacılara yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda sokaklarda torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde satışı yapan 13 kişi gözaltına alındı.

BATMAN (İHA) - Batman İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda sokaklarda torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde satışı yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uyuşturucu ticareti yapan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 7'sinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yaparak, toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik 08 Ekim 2021 günü yapılan operasyon neticesinde, 90,68 gram metamfetamin maddesi, 3,73 gram eroin maddesi, 285,82 gram esrar maddesi, 26,98 gram sentetik kannobinoid maddesi, 455 adet lyrıca hap, 7 adet suboxene hap, 70 adet 9x19 tabanca fişeği, 33 bin 505 TL suçtan elde edilen para, 3 adet muşta ele geçirilmiş, 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, 7 şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN

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