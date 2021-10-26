Batman'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı

BATMAN (DHA) - BATMAN'da polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, başkasına ait 15 tapu senedi, 8 adeta kredi kartı, 80 bin 300 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 128 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 161 av tüfeği kartuşu, 1 pala, başkasına ait 15 tapu senedi, başkalarına ait 8 kredi kartı, alacakların kaydedildiği 5 defter, 4 fişek uyuşturucu madde ile birlikte 80 bin 300 TL ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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