Batman'da su sayaçlarını çalan hırsız kameraya takıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da su sayaçlarını çalan hırsız kameraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da su sayaçlarını çalan hırsız kameraya takıldı

Batman'da gündüz vakti bir mahallede bulunan apartmanın su sayaçlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da gündüz vakti bir mahallede bulunan apartmanın su sayaçlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gap Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsız, gündüz vakti bir apartmana girip su sayaçlarını çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinlerinin olayı fark etmesinin ardından polis ekiplerine haber vermesi ile olay yerinde çalışma yapan ekipler, hırsızın yakalanması için inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da su sayaçlarını çalan hırsız kameraya takıldı

Batman'da su sayaçlarını çalan hırsız kameraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Işıl Sergen Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da su sayaçlarını çalan hırsız kameraya takıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:27:49. #1.13#