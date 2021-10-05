Batman'da sporculara malzeme desteği

BATMAN (AA) - Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde farklı branşlarda faaliyet yürüten 500 sporcuya malzeme hediye etti.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, hedeflerinin sporu kendilerine meslek edinmek isteyen birey yetiştirmenin dışında sporu bir yaşam tarzı haline getirmek olduğunu söyledi.

Böylece daha sağlıklı bir şehir ve toplumun ortaya çıkacağını belirten Şahin, bu doğrultuda çalıştıkları bildirdi.

Şahin, "Yaz bitti kışa dönüyoruz. Ama spor bitmiyor. Spor branşlarımız mevsim koşullarına uygun olarak sporunu devam edecek." diye konuştu.

Batman Belediyesinin 15 branşta hizmet verdiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"7 bin 600 çocuğumuz bir yıl boyunca hizmet almış. Bu 15 branşın içinde voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi, yüzme, güreş, tenis, kickboks, dart, batminton, okçuluk, kadın futbolu, aerobik, pilates ve fitnes var."

Şahin, daha sonra sporculara malzeme hediye etti.