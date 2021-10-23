Batman'da "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans düzenlendi

BATMAN (AA) - Batman Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kültür İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Allah ve resulüne, aile efradı ve akrabalara karşı vefalı olunması gerektiğini söyledi.

"Yalanla imanın bir arada bulunmayacağını buyuran peygamberimize rağmen peynir ekmek yer gibi toplumda yalanın konuşulması bir hakikattır. Özetle bir vefa problemimizin olduğu bir hakikat. Genel olarak bizim sözüne güvenilme, Allah'a ve peygambere verdikleri söze sadık kalma konusunda genel anlamda bir problemimizin olduğu hakikattır." diyen İşliyen, bir vefa probleminin olduğunu belirtti.

İşliyen, şöyle konuştu:

"Bizim ahirete iman problemimiz var. Dünyaya çalışmaktan Allah'a verdiğimiz söze vefa göstermeyi hatırlayamaz hale geldik. Bizim uyuşturucudan kurtulmamız lazım. Bizim bir davamız ve hedefimiz var. Biz cennete girmek için geldik. Bu hayatın sonunda cennet yoksa, öldükten sonra ebedi hayatımız cennet ile taçlanmayacaksa vallahi şimdi ölmek yarına çıkmaktan evladır. Her birimiz rabbimizin huzuruna hesabı verilebilir bir hayatla gitmenin gayreti içerisinde olacağız. Davamız, iddiamız dünyevi, siyasi ve politik asla olmayacak. Bizim davamız insanlar Allah'ın rızasını kazanıp cennet ile cemali ile müşerref olsunlar davasıdır. Bunun dışında asla bir beklentimiz olamaz. Bizim bir unutma, Allah'a verdiğimiz ahdi yeteri kadar hatırlamama problemimiz var."

"Allah'ı sora sora, kitabını sora sora yaşamalıyız. Bütün işlerimiz, tasavvurlarımız, düşüncelerimiz ve hareketlerimiz Allah ve resulünün çizdiği çerçevede olacak. Olmazsa ne olur? Olmazsa perişanlık olur. Dünyada bir karşılık görmezsin belki ama Allah'a verdiğin sözü yani Allah'ın rızasını kazanma hedefini şaşırırsan ahiretin berbat olur." ifadelerini kullanan İşliyen, ahireti de düşünmeden bir Müslümanın hayatını tanzim etmesi ve yaşaması söz konusu olmadığını kaydetti.