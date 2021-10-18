Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi

Batman'ın Sason ilçesinde bir otoparkta çıkan yangın, belediyeye ait bir çöp arabasıyla bir aranjörü kullanılamaz hale getirdi.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde bir otoparkta çıkan yangın, belediyeye ait bir çöp arabasıyla bir aranjörü kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, Sason ilçesine bağlı Orta Mahallede bulunan belediye otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saat 10.00 sıralarında otoparkı çevreleyen kurumuş dikenlerde aniden yangın başladı. Bir anda büyüyen yangın otoparkta park halinde olan araçlara sıçradı. Haber verilmesi üzerine otoparka itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çabalarıyla yangın bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında, Sason Belediyesine ait bir çöp arabası ve 1 aranjör kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi

Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi

Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi

Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi

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Haber: Batman'da otoparkta çıkan yangının sıçradığı iki araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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