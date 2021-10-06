Batman'da kuraklıktan etkilenen besiciler sonbahar ve kış yağışlarını bekliyor - Haberler
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Batman'da kuraklıktan etkilenen besiciler sonbahar ve kış yağışlarını bekliyor

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da kuraklıktan etkilenen besiciler sonbahar ve kış yağışlarını bekliyor

Batman'da kuraklıktan etkilenen besicilerin umudu sonbahar ve kış yağışları oldu.

BATMAN (AA) - Batman'da kuraklıktan etkilenen besicilerin umudu sonbahar ve kış yağışları oldu.

Meteorolojik kuraklığın yerini tarımsal kuraklığa bıraktığı bölgede, su kaynaklarında yaşanan buharlaşma nedeniyle su seviyesinde de normalin üzerinde kayıp meydana geldi.

İlkbahar ve yaz aylarında yeterli yağış alamayan bölgede meralar da olumsuz etkilenirken, suların kuraklık nedeniyle çekilmesi besicileri zor durumda bıraktı.

812 bin küçükbaş, 112 bin büyükbaş hayvan varlığına sahip Batman'da besiciler hayvanlarının su ihtiyacını rahatça karşılamak için sonbahar ve kış yağışlarını bekliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, AA muhabirine, bu yıl yaşanan tarımsal kuraklığın özellikle susuz tarım yapılan alanlarda etkili olduğunu söyledi.

"Yüzde 40 ila 90 arasında bir verim kaybı yaşandı." diyen Gün, kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verilmesi için durum tespit raporlarının hazırlandığını belirtti.

Gün, bu kapsamda çiftçilere destek ödemesi yapılacağını dile getirerek, kuraklıktan tarım sektörünün yanı sıra hayvancılığın da etkilendiğini aktardı.

"Tarımsal kuraklığın yanında meralarımızda da kuraklık yaşanmakta ve buna bağlı olarak hayvansal girdi olan yemi de etkilemektedir. Zayıf ve orta seviyede olan meralarımız kuraklık sebebiyle daha çok zayıflamıştır." ifadelerini kullanan Gün, mevcut su kaynaklarında da azalma yaşandığını kaydetti.

"Besiciler hayvanlarını farklı illere götürmek zorunda kaldı"

Gün, "812 bin küçükbaş hayvan mevcudu bulunan Batman'da besiciler hayvanlarını farklı illere götürmek zorunda kaldı. Yağış olmaması sebebiyle hem yer altı sularımız hem de yer üstü sularımız azaldı, birçok su kaynağı da kurudu. Gittiğimiz köylerde ve hayvancılığın yoğun yapıldığı yerlerde özellikle doğal kaynakların veya sulama yapılan yapay gölet sularının çok çekildiğini hatta bazılarının kuruduğunu gördük." diye konuştu.

Kuraklıktan etkilenen hayvan yetiştiricilerine destek olmak amacıyla su yalağı ve yem desteği kapsamında silajlık mısır tohumu dağıttıklarını anlatan Gün, meralarda da ıslah çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"Bugüne kadar böyle bir kuraklık görmedim"

Kozluk ilçesinin Geyikli köyü muhtarı İsmetullah Aksoy da kurak bir yaz dönemi geçirdiklerini, hayvanların bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Aksoy, "Yapay göletler ile doğal su kaynakları kurudu. Hayvanlarımız susuz kaldı. 57 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık bölgemizde görmedim. Dua ediyoruz, inşallah bu kış güzel yağış olur. Daha önce göletlerimiz gümbür gümbür akıyordu ama maalesef bu yıl kuraklıktan dolayı neredeyse kurumuş durumdalar. Hayvanlar için su yalakları yapılmasını istiyoruz." dedi.

Yolaltı köyünde yaşayan İlhan Yalçın da besicilik yaptığını, 27 hayvanının olduğunu belirtti.

Yalçın, "Hayvancılıkla geçiniyoruz. Bugüne kadar böyle kuraklık görmedik. İlk kez bu yıl gördük. Su olmadığı için meralarda ot da yok. Susuzluk nedeniyle 2 hayvanım telef oldu." diye konuştu.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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