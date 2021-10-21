Batman'da kaçak göçmenler İHA ile tespit edilerek yakalandı - Haberler
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Batman'da kaçak göçmenler İHA ile tespit edilerek yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da kaçak göçmenler İHA ile tespit edilerek yakalandı

Batman'da jandarma ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 12 düzensiz göçmen, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı.

BATMAN (İHA) - Batman'da jandarma ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 12 düzensiz göçmen, İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kozluk Asayiş Komando Timi ekipleri tarafından takibe alınan bir araç, Bekirhan'da jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İçinde 11 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin bulunduğu araç, yol kontrol noktasından yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonla yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Batman İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BATMAN

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