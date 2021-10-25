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Batman'da ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenlendi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenlendi

Batman Umut Kervanı. ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenledi.

BATMAN (AA) - Batman Umut Kervanı. ihtiyaç sahibi aileler yararına kermes düzenledi.

"Muhtaçlara ve yetimlere umut ol" temasıyla Atatürk Parkı yanında düzenlenen kermeste konuşan Umut Kervanı Batman İl Başkanı Salih Güzel, elde edilecek gelirin tamamının yetim ve muhtaç ailelerin yararına kullanılacağını söyledi.

Güzel, sıcak ev yemekleri, tatlı, eşya, giyim ve süs eşyalarının satıldığı kermese yoğun katılım olduğunu belirtti.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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