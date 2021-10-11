Batman'da hırsızlar camilere dadandı

BATMAN (İHA) - Batman Bayındır Mahallesi'nde bulunan Hz. Musa Cami'sine giren hırsızlar cami kapısının iç bakır levhalarını çaldı. Olayın şokunu üzerinden atamayan cami cemaati yaşanan bu hırsızlık olaylarından tedirgin.

Edinilen bilgilere göre olay Batman merkez Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlar caminin içine girip kapının iç bakır levhalarını çaldı. Daha öncede bu camide birçok kez hırsızlık vakalarının görüldüğünü söyleyen Barış Savaş, "35 yaşındayım daha önce birçok hırsızlık olaylarına şahit olduk ama ben ilk defa böyle hırsızlık olayına şahit oluyorum. Öğle namazına geldik çocuklar hepsi kapıya bakıyor kapının iç bakır levhalarının çalındığını gördük. Durumu ilgili yerlere bildirdik şikayette bulunduk. Yapılan hırsızlık olayını sosyal medyada paylaştık. Bu yaşanan hırsızlık olayı ilk değildir, daha önce 2019 yılında 15 bin TL değerinde semaverimiz çalındı. Hırsızlar bununla yetinmedi klima motorlarını çaldı. Teşvikte hata olmasın yanlış bir terim kullanmak istemem ama biz Mescidi Aksa evimizdir diyoruz her zaman bunu dile getiriyoruz. Fakat önce kendi mescitlerimize sahip çıkalım. Ben vatandaş olarak ne yapabilirim. Bütün Müslüman cemaatin parasıyla yapılan bir camidir. Bu yaşanan hırsızlık olaylarına karşı bir çare bulunması lazım ben buradan valimiz ve emniyet müdürümüze çağrıda bulunuyorum camide yaşanan hasarın bakım onarımının artık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması lazım ya da nasıl yapılması gerekiyorsa caminin biran önce onarılmasını talep ediyoruz. Camiye güvenlik kamera takılmasını ve güvenliğin artırmasını istiyoruz. Ben 2 gündür çok stresliyim cami cemaati olarak bu yaşanan olayı üstümüzden atamıyoruz. Bu güne kadar hırsızlık vakası gördük ilk defa böylesine şahit olduk. Demek ki çok kötü durumdayız yarın ve öbür gün Allah korsun camilerimizi yakarlar bu caniler. Bize bu durum çok ibretlik olarak geldi. Vali ve emniyet müdürüm sizler bizim evimizin kilidisiniz anahtarısınız bizler size emanetiz, bizim mahallemize, camimize, okullarımıza sahip çıkıyorsunuz ondan şüphemiz yok daha fazla özen göstermenizi talep ediyoruz" dedi.

"2 milyon TL ile camimizi bitirdik, hırsızlar 1 yıla yakın camiden çalmadıkları şey bırakmadı"

Hırsızların sürekli bu camiye gelip bir şeyler çaldıklarını ve en son olarak geçtiğimiz gün yine gelip cami kapısının iç bakır levhasını söküp çaldıklarını söyleyen cami cemaatinden Nizamettin Savaş ise "30 yılı aşkın buradayız. Caminin yapımında Allah tüm hayırseverlerden razı olsun. Camimizin yapımında devletimizin de desteği oldu. 2 milyon TL ile camimizi bitirdik. Hırsızlar 1 yıla yakın camiden çalmadıkları şey bırakmadı. Camimizde bulunan semaveri çaldılar, kilitleri çaldılar, su bataryalarını çaldılar en sonunda hırsızlar caminin içine girdiler. Çalınan bakırların değeri 15 bin TL, hırsızlar hurdaya satıyor 50 TL yazık günahtır. Devlet bu duruma sahip çıkmasa biz sahip çıkamayız. Biz sahip çıkmazsak hırsızlar kapıyı da yerinden sökecekler. Hırsızların Allah belalarını versin. Hayır, sevenlerin parası ile yapılan bir cami biz yardımcı olduk ama hayırseverlerin desteği ile oldu. Cami hepimizin camisidir. Cami bizim tek değildir. Hepimizin sahip çıkması gerekiyor ama sahip çıkmıyorlar" diye konuştu. - BATMAN