Batman'da 'Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı' yapıldı - Haberler
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Batman'da "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı" yapıldı

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı" düzenlendi.

BATMAN (AA) - Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı" düzenlendi.

Vali Hulusi Şahin, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Hasankeyf Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Hasankeyf Turizm Platformu Toplantısı"nda, serpilen, büyüyen ve güzelleşen ülkenin turizm açısından ciddi potansiyeli olduğunu söyledi.

Hem iç hem dış turizmde ciddi beklentilerinin olduğunu, her geçen gün bunların gerçekleştiğini anlatan Şahin, bu tür platformların turizmin ilgisini doğru yöne yönlendirmesi ve geçmiş dönemlerde eski Hasankeyf'te yapılan hataların tekrarlanmaması anlamında çok değerli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Hayata geçirilen projelerin abartı olmadığını, bazı projelerin inşaat halinde ve kısa zamanda hizmete gireceğini bildiren Şahin, devasa bir millet bahçesi yapılacağını, onun da ilçeye büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Özel sektöre ilçede otel yapmaları çağrısında bulunan Şahin, şöyle devam etti:

"Buranın mimari dokusuna uygun oteller yapsınlar. Çünkü turizm öyle ya da böyle yatak kapasitesi demektir. Eğer tesisiniz yoksa turizminiz de yok demektir. Bu yüzden bizim uygulama oteli bir örnektir ve başlangıçtır. Özel sektörün de hızlı bir şekilde tesisleşmeye gitmesi gerekiyor ki Hasankeyf'e gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayabilelim."

Batman'ın artık büyükşehir olmaya yaklaşmış bir şehir olduğunu ifade eden Şahin, gelecek yıl ilçede su festivali yapmayı düşündüklerini aktardı.

Vali Şahin, "Hasankeyf sadece Hasankeyfliler ya da Batmanlılar için önemli değil. Hasankeyf bir dünya mirasıdır. İlçeye ne yapsak azdır. Hasankeyf turizmin odağı haline gelecek ve yeni geliştireceğimiz projelerle ilçeyi dünyaya tanıtmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı katıldı.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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