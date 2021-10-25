Batman'da gece karanlığında ana yola çıkan inek faciaya neden oluyordu

BATMAN (İHA) - Batman'da şehirler arası kullanılan ana yola çıkan başıboş ineğe peş peşe çarpan 7 araç hasar gördü. Kazada inek telef oldu.

Kaza, Batman Diyarbakır karayolu Şerbetli köyü mevkisinde meydana geldi. Batman'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen kamyon gece geç saatlerde aniden karayoluna çıkan ineği fark edemeyerek çarptı. Yolun ortasına savrulan ineği gece karanlıkta fark edemeyen aynı istikamete giden 6 araç da ineğe çarparak hasar aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada 7 araç maddi hasar gördü. Kazaya neden olan büyükbaş hayvan ise telef oldu. Yoldan geçen güvenlik korucuları kaza yerinde tedbir alarak jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri telef olan hayvanın kulak küpesi olmadığını belirledi. Ekipler büyükbaş hayvanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. - BATMAN