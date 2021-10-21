Batman'da engelli vatandaşın motosikletini çalan hırsız kamaraya takıldı

BATMAN (İHA) - Batman'da gece saatlerinde engelli bir vatandaşın motosikletini çalan hırsızlar, güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman gece saatlerinde, Gap Mahallesinde gerçekleşti. İki hırsız, ellerinde kesici aletlerle bir apartmanın önünde park edilmiş motosikletin yanına gelip, güvenlik zincirini kırdıktan sonra motosikleti çalıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN