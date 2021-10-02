BİLMEK kursiyerlerinden sergi - Haberler
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BİLMEK kursiyerlerinden sergi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman Belediyesi Bilgi ve Mesleki Edindirme Kursları (BİLMEK) kursiyerleri, Karma El Sanatları Sergisi düzenledi.

BATMAN (AA) - Batman Belediyesi Bilgi ve Mesleki Edindirme Kursları (BİLMEK) kursiyerleri, Karma El Sanatları Sergisi düzenledi.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen BİLMEK Sertifika Töreni ve Kadın El Emeği Sergisinde el emeği, göz nuru resim, mozaik, çini, seramik, ipek pentur takı tasarımı, deri işlemeciliği, ahşap boyama, tezhip ve ebru branşlarında yüzlerce eser görücüye çıktı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, serginin açılışı amacıyla düzenlenen törende, okulların açılması ve hayatın normale dönmesi ile BİLMEK kurslarına yönelik büyük bir atılımlar yapmayı planladıklarını söyledi.

Kadın ve gençleri kurslara davet eden Şahin, kursların önümüzdeki günlerde şehrin turizmine de katkı sağlayacağını belirtti.

Satış noktaları hazırladıklarını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Üretilen el emeği göz nuru eserleri orada satma imkanı bulacaklar. Böylelikle hem turizme katkı sağlayacak. Batman'a gelen bir turist küçük hediyelik eşya almak istiyor. Kadınlarımız da yapmış oldukları bu eserleri ekonomiye çevirme fırsatı yakalayacaklar."

Daha sonra kursları başarıyla tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, SGK İl Müdürü Aleattin Ökten ve kursiyerler katıldı.

BİLMEK kursiyerlerinden sergi

BİLMEK kursiyerlerinden sergi

BİLMEK kursiyerlerinden sergi

BİLMEK kursiyerlerinden sergi
AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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