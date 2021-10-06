Batman'da belediyenin düzenlediği kış spor okullarında hedef 10 bin çocuğa ulaşmak - Haberler
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Batman'da belediyenin düzenlediği kış spor okullarında hedef 10 bin çocuğa ulaşmak

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman'da belediyenin düzenlediği kış spor okullarında hedef 10 bin çocuğa ulaşmak

Batman Belediyesi yaz spor okullarının ardından başlattığı kış spor okullar ile 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

BATMAN (AA) - Batman Belediyesi yaz spor okullarının ardından başlattığı kış spor okullar ile 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürü Burak Eren, okulların açılması ve mevsimin değişmesiyle kış spor okullarının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaz spor okullarının verimli geçtiğini, 6 bin 400 çocuğu sporla buluşturduklarını ifade eden Eren, kış spor okullarında da 10 bin çocuğu sporla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eren, yeni dönemde 15 branşta, 26 antrenör ile çalışmaların devam edeceğini anlatarak, "Umut ediyorum ki Batman'da bulunan tüm çocuklarımıza dokunabilir ve hedefimiz olan 10 bin kaydımızı gerçekleştirebiliriz." dedi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batman'da belediyenin düzenlediği kış spor okullarında hedef 10 bin çocuğa ulaşmak - Haberler
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