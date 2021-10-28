Batman'da belediye aşılama oranının artırılması için iki konser düzenleyecek

BATMAN (AA) - Batman Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama oranını artırmak için hafta sonu iki konser düzenlenecek.

Belediye tarafından fuar alanında gerçekleştirilecek ve HES kodu ile giriş yapılacak konserlere, iki doz aşısını yaptıranlar alınacak.

Organizasyon kapsamında 30 Ekim'de Ece Seçkin, 31 Ekim'de ise Ceza, saat 21.00'de Batmanlılarla buluşacak.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayısında kentin iyi noktada bulunduğunu ancak aşılamada aynı durumun geçerli olmadığını söyledi.

Şehrin turuncu iller arasında yer aldığını ifade eden Şahin, "Aşılamada Batman en düşük iki üç ilden biri. Aşılama konusunda özellikle gençlerimizi iknada problem yaşıyoruz. Bunu teşvik için, bu sayıyı artırabilmek için belediye olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Şahin, 30-31 Ekim'de aşılamayı arttırabilmek amacıyla iki büyük konser düzenlediklerini, bu etkinliklere iki doz aşısını tamamlamış vatandaşların alınacağını aktardı.

Konserlerin aşılamayı teşvik etmesi halinde devam edeceğini anlatan Şahin, "Tüm hedefimiz aşılama oranını artırabilmek. Yarın tekrar yeni bir dalga ile karşılaşmayacağımızı kimse söyleyemez. Elimizde silah, zırh olarak kullanabileceğimiz tek şey aşı. Dolayısıyla aşılanmamız, kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız lazım." diye konuştu.

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