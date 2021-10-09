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Batman'da bebek arabasını çalan hırsız kamaraya takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da bebek arabasını çalan hırsız kamaraya takıldı

Batman'da sabah saatlerinde, Şafak Mahallesinde bir apartmanın bahçesinden bebek arabasını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

BATMAN (İHA) - Batman'da sabah saatlerinde, Şafak Mahallesinde bir apartmanın bahçesinden bebek arabasını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Şafak Mahallesinde meydana geldi. Hırsız, bir apartmanın bahçesinde bulunan bebek arabasını alıp bahçenin duvarından atladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da bebek arabasını çalan hırsız kamaraya takıldı

Batman'da bebek arabasını çalan hırsız kamaraya takıldı

Batman'da bebek arabasını çalan hırsız kamaraya takıldı

Batman'da bebek arabasını çalan hırsız kamaraya takıldı

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batman'da bebek arabasını çalan hırsız kamaraya takıldı - Haberler
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