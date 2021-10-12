Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadelede 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı Sason Anadolu Lisesinde yapıldı.

BATMAN (İHA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadelede 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı Sason Anadolu Lisesinde yapıldı.

Sason Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen seminerde çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje tanıtımı, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli yetkili polisler tarafından gerçekleştirildi. - BATMAN

Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi

Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi

Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi

Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi

Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EGM'den, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama

EGM'den, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Ziya Selçuk Mustafa Destici
Magazin Mustafa Keser Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil
Spor Emre Belözoğlu Serdar Aziz Sergen Yalçın Ersun Yanal Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da annelere uyuşturucu ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:55:41. #1.12#