Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

Batman'da, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.

BATMAN (AA) - Batman'da, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.

Yeni Mahalle İlkokulu'nda açılan atölyede bir araya gelen Türk ve Suriyeli öğrenciler, oyunlar oynadı, okul bahçesinde ağaç dikti.

PIKTES İl Koordinatörü Mehmet Ali Kasal, AA muhabirine, Türk ve Suriyeli öğrencilerin birlikte eğitim gördüğünü söyledi.

Atölyede de birlikte oynayacak olan çocukların kaynaşacaklarını belirten Kasal, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimiz daha kaliteli zaman geçirmeyi, bu vesileyle telefon ve tabletten başka oyunların olduğunu öğrenecekler. İnşallah Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirecekler. Zeka oyunları oynayarak birbirlerini daha iyi tanıyacaklar."

Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Son Dakika | Ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

 Rakamlar güncellendi! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz

Rakamlar güncellendi! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Mustafa Keser
Spor Marcao Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:19:42. #1.17#