Batman'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Özdemir, Batman'da yapılması planlanan projelerin takipçisi olduklarını söyledi.

Batman'a ilişkin bütün projelerin altında AK Parti'nin imzasının olduğunu aktaran Özdemir, "Her zamanki gibi birileri konuşacak ama AK Parti yapacak. Bizler tevazu, gayret, samimiyet ile çalışıp aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin bize verdiği sorumlulukla hareket edeceğiz." dedi.