Batman'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

BATMAN (AA) - Batman'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların yakalanması amacıyla Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kozluk Asayiş Komando Timlerince bir minibüs takibe alındı.

Bekirhan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında, "dur" ihtarına uymayan minibüs, drone yardımıyla 2 kilometre uzaklıkta durduruldu.

Minibüste 11 Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.