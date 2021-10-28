Batman 4. Kitap Fuarı Kitapseverlere Kapılarını Açtı

BATMAN (Habermetre) - Valiliğimizin ve Batman Belediyesi'nin iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 12 gün sürecek olan 'Batman 4. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Valilik önündeki caddede düzenlenen kitap fuarının açılışına; Valimiz Hulusi ŞAHİN, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer METE, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, AK Parti İl Başkanı Akif GÜR, MHP İl Başkanı Kerem Demir, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar ve kitapsever katıldı.

100'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuarın açılış töreninde bir selamlama konuşması yapan Valimiz, Batman 4. Kitap Fuarı'nı açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Kitap Fuarları Batman'a yakıştı. Pandemi nedeni ile geçen yıl ara verdiğimiz yerden devam ediyoruz. Kitap fuarı Batman'a bir marka değeri oluşturdu. Umuyorum ki, Batman 4. Kitap Fuarı da bu marka değerine katkı sağlayacaktır. En büyük hedefimiz genç bir nüfusu olan, Batman'ın kitapla buluşmasını olabildiğince daha fazla sağlayabilmek. Batman, Türkiye'de en fazla nüfus artışı gösteren 4. İl'dir. Genç nüfusta ise biz 7'nci sıradayız. Çok genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Bu nüfusu iyi yetiştirip, iş hayatına ve eğitim hayatına kazandırmak bizim öncelikli görevimizdir. Kitap fuarları da buna katkı sağlayacak çok önemli organizasyonlar. Burada sadece yayınevi ve kitapseverleri buluşturmuyoruz. Burada aynı zamanda yazarlarımızla yazar adaylarımızı buluşturuyoruz. Okur-yazar atölyeleri oluşturuyoruz. Yazarlarımız okullarımızda atölye faaliyetleri yapıyorlar. Bu vesileyle Türkiye'nin önemli edebiyatçıları, yazar ve düşünürleri Batman'ı ziyaret ediyor. Ayrıca konferans, panel ve konser etkinlikleri kitap fuarı günleri içerisinde gerçekleştiriyorlar" dedi.

Pandemi tedbirleri doğrultusunda kitap fuarı ve etkinlikleri gerçekleştireceklerini ifade eden Valimiz, "Bu vesileyle ancak aşılarını tamamlayan vatandaşlarımızı davet edebiliyoruz. Aşı konusunda da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bazı konserleri de kitap fuarı dönemine denk getirdik. Bu şekilde akşamları da kitapseverler ve gençlerimiz için eğlenceli hale getiriyoruz. 180 bin öğrencimiz var, hepsine tek tek davetiye gönderdik ve kitap fuarına davet ettik. Ayrıca 800 bin lira değerinde kitap hediye çeki oluşturduk. Öğrencilerimize bunları dağıtacağız. Hedefimiz her bir gencimize ve kitapseverimize kendi kişisel kitaplığını oluşturmada katkı sağlamak. Kitapseverleri, kitap fuarına davet ediyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından fuarın açılışını katılımcılarla birlikte gerçekleştiren Valimiz, fuara katılan yayınevi stantlarını tek tek ziyaret ederek, yayınevleri yetkilileri ile bir süre sohbet etti.

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