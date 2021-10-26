BATMAN (Habermetre) - Valiliğimiz ve Batman Belediyesi'nin işbirliğiyle 27 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan, 100'ün üstünde yayınevinin katılacağı ve çok sayıda yazarın konuk olacağı "Batman 4. Kitap Fuarı" kitapseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Valimiz Başkanlığında Kitap Fuarı Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

İlimizde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan "Batman Kitap Fuarı" için yürütülen hazırlık çalışmaları Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Toplantıya; İl özel İdare Genel Sekreteri, Belediye Başkan Yardımcıları ve İl Kültür ve Turizm Müdürü ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Batman 4. Kitap Fuarı, 27 Ekim'de kitapsevere Kapılarını açıyor

Toplantının ardından Valimiz, edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda yazar ve düşünürün konuk olacağı 27 Ekim'de kitapsevere kapılarına açacak olan Batman 4. Kitap Fuarı alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valimiz, Batman Kitap Fuarı'nın artık gelenekselleştiğini ifade ederek, "Kitap fuarını Valilik ve Belediye birlikte yapıyoruz. Fuar süresince pandemi tedbirleri uygulanacak, girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacak. Aşı olan vatandaşlarımız fuarı ziyaret edebilecek. Bütün vatandaşlarımızı ve kitapseverleri 27 Ekim'de başlayıp, 12 gün sürecek olan Batman Kitap Fuarı'na bekliyoruz" diye konuştu.

Valimiz, "Öğrencilerimizi Kitapla Buluşturuyoruz"

Merkez ve ilçeler de dahil olmak üzere binlerce öğrenciyi servislerle kitap fuarına taşıyacaklarını belirten Valimiz, "Öğrencilerimizi kitapla buluşturuyoruz. Kendilerine hediye çekleri veriyoruz. Geçen kitap fuarında 450 bin lira değerinde hediye çeki dağıtmıştık. Bu yıl 800 bin lira değerinde hediye çeki dağıtacağız. Öğrencilerimiz aldıkları bu hediye çekleri ile beğendikleri kitapları alabilecekler. Amacımız okuyan bir gençlik ve okuyan bir nesil üretmektir" dedi.

Ayrıca fuar süresince edebiyat dünyasının önemli isimleri ve kahramanlarının canlandırılacağı interaktif tiyatro gösterileri düzenlenecek ve alanda çocuklar için bir oyun çadırı yer alacak.

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