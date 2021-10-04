Batı ve Orta Karadeniz için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı - Haberler
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Batı ve Orta Karadeniz için "çok kuvvetli sağanak" uyarısı

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel
Batı ve Orta Karadeniz için

Batı ve Orta Karadeniz'de yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

KASTAMONU (AA) - Batı ve Orta Karadeniz'de yarın yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanağın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop kıyıları ile Samsun'un batı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların aralıklarla yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
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Haber: Batı ve Orta Karadeniz için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı - Haberler
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