Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurulan bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarında ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, iki Filistinli gencin, Beytullahim'e bağlı Beyt Cala beldesi yakınında yer alan Kudüs yolu üzerindeki tünelden geçen İsrail askerlerine molotofkokteyli attığı, askerlerin de karşılık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle açtığı ateş sonucu Filistinli gençlerden birinin hayatını kaybettiği, diğerinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin makamlarından hayatını kaybeden Filistinliye ilişkin henüz açıklama yapılmadı.