Sinop ve Samsun çevreleri için sağanak uyarısı - Haberler
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Sinop ve Samsun çevreleri için sağanak uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Sinop ve Samsun çevreleri için sağanak uyarısı

Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sinop ve Samsun çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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