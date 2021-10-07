Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi - Haberler
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Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi Karabük Belediyesi tarafından 3 dönüm alan üzerine inşa edilen Batı Karadeniz'in en donanımlı ve en büyük hayvan barınağı ve bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KARABÜK (İHA) - Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi

KARABÜK - Karabük Belediyesi tarafından 3 dönüm alan üzerine inşa edilen Batı Karadeniz'in en donanımlı ve en büyük hayvan barınağı ve bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karabük - Zonguldak Karayolu üzerine inşa edilen hayvan barınağı ve bakımevi ile sokak hayvanlarına daha sıcak ortam sağlamanın yanında içerisinde 2 ameliyathane, sterilizasyon odası, muayenehane ve son sistem cihazlarla donatıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili, hayvan barınağını belki de Karadeniz Bölgesinde en yeterli barınak haline getirdiklerini söyledi.

12 yıldır Belediye başkanlığı görevini yaptığını ve bu göreve Allah rızası için talep olduklarını, kentin büyük sorunlarını bu süre zarfından çözdüklerini ifade eden Başkan Vergili, " Hayvanlarımızı belki ihmal ettik ama hizmetlerimiz zaman içerisinde tamamlayabiliyoruz. Sokak hayvanları için tam teşekküllü bir bakımevi yaptık. Barınak 3 dönüm alan üzerine kuruldu. Tesiste 300 metrekare yerden ısıtmalı kapalı barınma alanı vardır. Tesiste 200 metrekare gezinme alanı olan 150 hayvan kapasiteli köpek barınağı mevcut. Barınaktaki ameliyathanemizi ve cihazlarımızı ihtiyaç halinde tüm hayvanlara hizmet edecek şekilde alımını yaptık" dedi.

Yapılan duaların ardından barınağın kurdelesi kesil. Başkan Vergili ve beraberindekiler barınağı gezdi.

Açılışa gelen ilkokul öğrencileri de okul harçlıklarıyla aldıkları mamalarla barınaktaki hayvanları elleriyle besledi.

Barınağın açılış törenine, Vergili'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi

Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi

Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi

Batı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağı ve bakımevi hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri
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