Batı Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu

Hollanda, Fransa ve Belçika'da etkili olan şiddeti fırtınada evlerin çatılarında büyük hasar meydana gelirken, ağaçlar devrildi. Fransa'da 250 bin evi elektriksiz bırakan fırtınada Hollanda'da da 4 kişi yaralandı.

Batı Avrupa ülkeleri Hollanda, Fransa ve Belçika'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hollanda'nın Rotterdam kentinin güney kesimindeki Barendrecht kasabasında şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçururken, ağaçları da devirdi. Çatılardan uçan kiremitler nedeniyle caddelerdeki araçlar zarar gördü. Kasabada farklı noktalarda yaşanan kazalarda 4 kişinin yaralandığı, birinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Demiryollarına devrilen ağaçlar nedeniyle tren seferlerinin kesintiye uğradığı aktarıldı.

Fransa'da 250 bin ev elektriksiz kaldı

Fransa'nın Bretonya bölgesinde de ağaçları devirip çatılarda hasara yol açan şiddetli fırtına nedeniyle meteoroloji servisi ülkenin Almanya, Belçika ve Lüksemburg sınırındaki kuzeydoğu bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji servisine göre Normandiya'nın Fecamp bölgesinde rüzgarın hızı saatte 175 kilometreye ulaştı. Elektrik dağıtım şirketi Enedis, ağaçların elektrik hatlarını devirmesi sonucu 250 bin evin elektriksiz kaldığını açıkladı. Devlete ait demiryolu hizmetlerini işleten kurum SNCF'ye göre de fırtına nedeniyle Normandiya ve Champagne-Ardennes bölgesinde ve Paris bölgesindeki bazı banliyö güzergahlarında tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

Belçika da fırtınadan etkilendi

Şiddetli fırtına Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Westerhoek bölgesinde de etkili oldu. İtfaiyeciler, fırtınanın yerleşim yerlerinde yol açtığı hasarı gidermek için onlarca yardım çağrısı aldıklarını belirtti.

Almanya'da şiddetli fırtına uyarısı

Almanya'nın ulusal hava durumu servisi, bugün ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda saatte 105 kilometreye, dağlık bölgelerde ise hızı saatte 120 kilometreye kadar çıkan fırtına konusunda uyarı yaptı. Şu ana kadar önemli bir hasar bildirilmezken, Berlin'deki iki hayvanat bahçesi şiddetli fırtına uyarısı nedeniyle önlem olarak kapatıldı.

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