Batı Akdeniz 5+5 Savunma Girişimi üyesi ülkelerin donanma komutanları Tunus'ta toplandı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Batı Akdeniz'de iş birliğini geliştirme amaçlı "5+5 Savunma Girişimi" bünyesindeki ülkelerin donanma komutanları Tunus'ta bir araya geldi.

Tunus Savunma Bakanı İmad Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda Batı Akdeniz ülkelerinin yasa dışı eylemlere karşı koymak ve Batı Akdeniz'de güvenliği sağlamak için aralarındaki iş birliğini artırma noktasında anlaştığını söyledi.

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen toplantıya 5+5 Savunma Girişimi'ni oluşturan Libya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'nın donanma komutanları katıldı.

Batı Akdeniz'de insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra başta düzensiz göç olmak üzere bir çok tehdidin söz konusu olduğunu belirten Memiş, "Ortak tehdide yönelik birlikte çalışmayı geliştirme, koordinasyonu sağlama ve bölgesel kontrolü genişletme noktalarında mutabık kalındı." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın kuzeyindeki Cezayir, Fas, Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fransa tarafından 1983'te başlatılan ancak 1990'da şekillenen 5+5 Savunma Girişimi'nde Batı Akdeniz'e komşu Avrupa ve Kuzey Afrika'dan beşer ülke yer alıyor.