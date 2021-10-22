'Bataklık' davası sanığı, suç örgütü kurucusu Nejat Daş'a makam aracı tahsis edilmiş

BATAKLIK soruşturması davasında konuşan eski Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in makam şoförü polis memuru İbrahim Halil Akgün, "Sokağa çıkma yasaklarında Nejat Daş beni arayarak sokağa çıkmak için Necmettin Müdür'ün yardımcı olmasını istedi. Necmettin Müdür'ün talimatıyla makam arabasıyla Nejat Daş'ı aldım istediği yere götürdüm" dedi. Necmettin Yüksek ise Akgün'ün iddiasını reddederek, "Şahsıma iftira atılıyor, benim makamımı benden haber siz kullandılar" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan 'Bataklık' Operasyonu, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26 şüpheli, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı. Toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama' suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Duruşmada diğer tutuklu sanıklar, Kadir Ağdoğan, Kadir Bilici, Kevork Durna, Mahmut Yücel, Mehmet Kul, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, Mehmet Veysi Yüzer, Sait Börekci ve Zülfü Menga savunma yaptı. Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerini devamına hükmederek, duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.

Haber : Haluk KARAASLAN/ANKARA,