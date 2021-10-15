Başsavcılıktan Isparta'da yetkili servis dolandırıcılığı uyarısı - Haberler
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Başsavcılıktan Isparta'da yetkili servis dolandırıcılığı uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başsavcılıktan Isparta'da yetkili servis dolandırıcılığı uyarısı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, artan yetkili servis dolandırıcılığına ilişkin vatandaşlar uyarıldı.

ISPARTA (İHA) - Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, artan yetkili servis dolandırıcılığına ilişkin vatandaşlar uyarıldı.

Başsavcı Mustafa Akbulut imzalı açıklamada dolandırıcılık suçunun mağduru konumuna düşülmemesi hususunda bilgilendirme yapıldı.

Sosyal medya ve internet üzerinden kendilerini beyaz eşya tamiratı yaptıklarını belirterek ilan veren kişilerin vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklaması yayınladı.

Başsavcı Mustafa Akbulut basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Son dönemde kendisini yetkili servis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kişi veya kişilerin internete ilan vererek vatandaşlarımızla irtibata geçtikleri, beyaz eşya tamiratı adı altında kendilerine haksız menfaat temin ederek mağdurları dolandırdıkları soruşturma kayıtlarımızdan tespit edilmiştir. Suç failleri ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma yürütülmekle birlikte vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için, yetkili servis olduğu teyit edilmeyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi, bu kişilerle temas kurulmaması, beyaz eşya tamiratı adı altında dolandırıcılık suçunun mağduru konumuna düşülmemesi hususunda halkımızı bilgilendirme zarureti hasıl olmuştur." - ISPARTA

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Haber: Başsavcılıktan Isparta'da yetkili servis dolandırıcılığı uyarısı - Haberler
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