Başsavcı Yağız'dan Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret - Haberler
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Başsavcı Yağız'dan Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başsavcı Yağız'dan Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüsnü Hakan Yağız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

ERZURUM (İHA) - Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüsnü Hakan Yağız, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu. Başsavcı Yağız'a ziyarette Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin eşlik etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum'a hizmet noktasında kurumlar arası ortak çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin, bulunduğu şehir için oldukça önemli olduğunu ve kalkınmanın temelini teşkil eden unsurların başında geldiğini aktaran Rektör Çomaklı, Bölge Adliye Mahkemesi ile geliştirilen ilişkilerin devam ettirilmesi hususunda görüş alışverişinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaşlarla ikili iş birliklerinin süreceğini belirten Yağız ise tüm kurumların Atatürk Üniversitesinin bilgi ve birikiminden faydalanması gerektiğini söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı konuklarına, Türkiye Cumhuriyetinin 2023 Vizyon Projelerinden olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi verdi. DAG'da çalışmaların artık son noktaya geldiğini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, uzun ve yorucu çalışmaların ardından ülkemize uzay bilimlerine büyük katkı sağlayacak bir gözlemevinin kazandırılacağını ifade etti. - ERZURUM

Başsavcı Yağız'dan Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

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Haber: Başsavcı Yağız'dan Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret - Haberler
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