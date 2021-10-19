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Baskil'de köy ve mahalle muhtarları dernekte bir araya geldi

AA / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel
Baskil'de köy ve mahalle muhtarları dernekte bir araya geldi

Baskil ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarları düzenlenen programda buluştu.

Baskil ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarları düzenlenen programda buluştu.

İlçede görev yapan muhtarlar, Baskil Muhtarlar Derneğinin organizasyonu kapsamında dernek binasında bir araya geldi.

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, muhtarlarla sürekli irtibat halinde çalıştıklarını belirterek, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Programa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer de katıldı.

AA / Ramazan Kaplan - Son Dakika Haberleri
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