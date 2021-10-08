Baskil'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır cami ve din görevlilerine ilişkin bilgilendirme yaptı.
Programa, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
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