Basketbol Turnuvası Final Maçı Oynandı

Kaymakamımız Nazlı DEMİR; İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Barış KARA, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlyas YARIMAĞA, Ak Parti Besni İlçe Başkanı İsmail SÜMER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Haci ARSLAN, Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Emin Soydan DOĞRU, Güner Eczanesi Sahibi Murat GÜNER ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen 3 × 3 Sokaklar Bizim Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvası final maçını izledi.

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