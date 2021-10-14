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Basketbol Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonası Yolcusu

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Basketbol Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonası Yolcusu

Basketbol Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonası YolcusuBasketbol Kadın ve Erkek Milli Takımlarımız İtalya'da düzenlenecek 12. Avrupa İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası için yola çıktı.

Basketbol Milli Takımlarımız Avrupa Şampiyonası YolcusuBasketbol Kadın ve Erkek Milli Takımlarımız İtalya'da düzenlenecek 12. Avrupa İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası için yola çıktı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Çelik, Başkanımız Yakup Ümit Kihtir, Başkan Vekilimiz Kerim Vural ve Asbaşkanımız Mahir Yazıcı kampın son akşam yemeğinde milli takımlarımızla bir araya gelerek başarı temennilerinde bulundular. Her zaman bizleri gururlandıran Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarımıza yürekten inanıyor ve başarılar diliyoruz! Kalbimiz ve dualarımız hep sizinle! Bunu beğen Açıklaması

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