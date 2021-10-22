Tarih: 22 Ekim 2021 Basketbol Kadın Sec¸meleri Başlıyor Üniversitemizin Basketbol Kadın Takımına katılmak isteyen öğrencilerimiz, seçmelere davetlidir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen Basketbol Kadın Takımı Seçmeleri, 4 Kasım Perşembe günü Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleştirilecektir.

Tarih: 04. 11. 2021

Saat: 18. 00

Yer: Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Spor Salonu

Düzenleyen: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İlgili Görseller Basketbol Kadın Sec¸meleri Başlıyor Üniversitemizin Basketbol Kadın Takımına katılmak isteyen öğrencilerimiz, seçmelere davetlidir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından düzenlenen Basketbol Kadın Takımı Seçmeleri, 4 Kasım Perşembe günü Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Spor Salonunda gerçekleştirilecektir. Tarih: 04. 11. 2021 Saat: 18. 00 Yer: Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Spor Salonu Düzenleyen: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

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